Opowieść podręcznej - wybuchowy zwiastun 4. sezonu serialu. Jest data premiery

screen z YouTube

Opowieść podręcznej to popularny serial dramatyczny platformy Hulu, inspirowany powieścią Margaret Atwood. Wielkimi krokami zbliża się premiera 4. sezonu produkcji. Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowej odsłony. Zdradza on datę premiery 4. sezonu. Zadebiutuje on na platformie Hulu 28 kwietnia z pierwszymi trzema odcinkami. Kolejne będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

W nowym sezonie postać grana przez Elisabeth Moss wraca do zdrowia po obrażeniach odniesionych w poprzedniej odsłonie i zaczyna podżegać do nowego powstania. Ruch oporu zaczyna atakować osłabiony reżim, w nadziei na lepsze jutro.

W obsadzie 4. sezonu znajdują się Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Bradley Whitford, Ann Dowd i Max Minghella. Showrunnerem jest Bruce Miller. 4. sezon liczy 10 odcinków.

Miller stwierdził w czasie wirtualnego panelu na TCA, że koronawirus dał się mocno we znaki, jeśli chodzi o kręcenie produkcji pod względem logistycznym, gdyż zdjęcia powstawały w Kanadzie, która wprowadziła obostrzenia dla ludzi przyjeżdżających z USA. Jednak również było to wyzwanie w czasie poszczególnych ujęć, aby zachować wszelkie środki ochrony. Dlatego czasem trzeba było zmieniać historię.