Helstrom - Hulu kasuje serial Marvela

Oficjalnie Hulu kasuje serial Helstrom. Nie jest to jakieś specjalne zaskoczenie, ponieważ była to produkcja Marvel Television, a obecnie wszystkie seriale Domu Pomysłów są realizowane przez Marvel Studios, podobnie jak widowiska kinowe MCU. Zatem Helstrom dołączyła do grona takich projektów serialowych jak Daredevil i Marvel’s The Punisher.

Głównymi bohaterami produkcji są Daimon i Ana Helstromowie, dzieci bardzo potężnego, seryjnego mordercy. Rodzeństwo tropi za pomocą swych niezwykłych zdolności wszelkie przejawy ludzkiego terroru, przeważnie te, które są związane ze zjawiskami paranormalnymi.

W obsadzie znajdują się między innymi Tom Austen, Sydney Lemmon, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra, Daniel Cudmore oraz Alain Uy. Showrunnerem projektu jest Paul Zbyszewski.