Wielka - Elle Fanning na pierwszym zdjęciu z 2. sezonu serialu Hulu. Katarzyna spodziewa się potomka

Wielka jest serialem satyrycznym opowiadającym o carycy Katarzynie Wielkiej w krzywym zwierciadle. Fabuła produkcji przedstawia drogę, jaką pokonała Katarzyna (Elle Fanning) od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem (Nicholas Hoult). Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę... Wielka to nowoczesna opowieść o przeszłości - przedstawia wiele ról, które Katarzyna odgrywała przez całe swoje życie jako kochanka, nauczycielka, władczyni, przyjaciółka i wojowniczka.

W lipcu 2020 roku potwierdzono, że produkcja doczeka się 2. sezonu. Teraz wcielająca się w tytułową rolę Fanning podzieliła się pierwszym zdjęciem zapowiadającym kontynuację - widzimy na nim serialową Katarzynę w ciąży. Fotografia trafiła również na profil twitterowy serialu:

https://twitter.com/TheGreatHulu/status/1359260866802192384

Data premiery kontynuacji pozostaje nieznana. Serial Hulu w Polsce możemy oglądać na HBO GO.