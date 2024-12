Problemy Spider-Mana 4. Odrzucony pomysł, zmiana koncepcji i potencjalnie opóźnienie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Daniel Richtman, którego doniesienia często się potwierdzają, opublikował nowe informacje o problemach związanych ze Spider-Manem 4. Tym samym potwierdził również wcześniejszą plotkę od MyTimeToShineHello, który dwa dni wcześniej informował o kłopotach ze scenariuszem. Beyond Reporter także pisał o problemach za kulisami. Co się więc dzieje?

Problemy Spider-Mana 4

Okazuje się, że Spider-Man 4 wciąż nie ma gotowego scenariusza. Chociaż Tom Holland był zadowolony z fabuły przedstawionej w pierwszych wersjach, szef Marvel Studios Kevin Feige oraz osoby decyzyjne z Sony Pictures nie podzielali jego entuzjazmu. Obie strony czują ogromną presję, by po świetnie ocenianym przez widzów Spider-Man: Bez drogi do domu dostarczyć film, który przerośnie oczekiwania fanów. W związku z tym scenarzyści zostali zobowiązani do przebudowania całej historii zgodnie z ich uwagami. Jak donoszą informatorzy: "zmieniają wszystko".

Według źródeł Richtmana zdjęcia są nadal zaplanowane na sierpień 2025 roku, co daje czas na dopracowanie scenariusza. Niemniej, istnieje ryzyko opóźnień, zwłaszcza biorąc pod uwagę zaangażowanie Toma Hollanda w inne projekty, takie jak The Odyssey Christophera Nolana oraz Avengers: Doomsday. Logistycznie produkcja musi być starannie zaplanowana.

Beyond Reporter potwierdza, że scenariusz na razie nie istnieje w finalnej formie, a jednocześnie ujawnia, że pierwotny plan zakładał wprowadzenie Złowieszczej Szóstki. Jednak zarówno Sony Pictures, jak i Marvel Studios zrezygnowali z tego pomysłu, prawdopodobnie z powodu wcześniejszego pojawienia się części tej grupy w Spider-Man: Bez drogi do domu. Zamiast tego, w jednej z ostatnich wersji fabuły pojawiali się Mephisto oraz Ghost Rider. Obecnie, w związku z nadchodzącymi zmianami w scenariuszu, nic nie jest pewne.

Na ten moment wszystkie informacje pozostają w sferze plotek – nie zostały ani potwierdzone, ani zdementowane. Premiera Spider-Mana 4 jest zaplanowana na 2026 rok.

