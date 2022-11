Opowieści z Narnii - Netflix w końcu rusza z filmami. Nietypowy wybór reżyserki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niezawodny portal What On Netflix informuje nieoficjalnie, że Netflix po czterech latach w końcu zaczyna coś robić w kwestii Opowieści z Narnii. Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że Matthew Aldrich będzie kreatywnym architektem serii, który będzie nadzorować tworzenie uniwersum. Znany jest on jako współscenarzysta animacji Coco. Od tego czasu do 14 listopada 2022 roku zapadła totalna cisza o projekcie, ale według portalu właśnie wybrano reżyserkę.

Opowieści Narnii - kto za kamerą?

Według dziennikarza Greta Gerwig wyreżyseruje pierwsze dwa filmy z serii Opowieści z Narnii. Jest to zaskakujący wybór, bo reżyserka znana jest z docenionego kina artystycznego, nie blockbusterów w gatunku fantasy. Na koncie ma takie tytuły jak Lady Bird, Małe kobietki czy Frances Ha.

Na ten moment jednak nie wiadomo, o czym będą pierwsze dwa filmy serii, bo nie wiadomo, czy będzie to po prostu adaptacja pierwszych dwóch książek, czy coś luźniej inspirowanego twórczością C.S. Lewisa. Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje.

Najnowszy film Grety Gerwig pod tytułem Barbie wejdzie na ekrany w 2023 roku.