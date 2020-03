Opóźnione filmy trafią na streaming? Stowarzyszenie właścicieli kin komentuje

Pandemia koronawirusa wymusiła na wielu branżach ruchy, które mogą pozwolić na zminimalizowanie strat finansowych. Uczyniło tak choćby studio Universal, które wypuściło na streaming między innymi Niewidzialnego człowieka i film Emma, których premiera kinowa zbiegła się z zamieszaniem spowodowanym pandemią. Jednak międzynarodowe stowarzyszenie właścicieli kin (National Association of Theatre Owners) jasno daje do zrozumienia, że nie będzie to możliwe w przypadku wielu oczekiwanych produkcji.

Fani mają nadzieję, że opóźnione filmy otrzymają inną możliwość dystrybucji w związku z pandemią koronawirusa. Oczekuje się takich premier jak Czarna wdowa, Mulan czy Ciche miejsce 2. National Association of Theatre Owners (NATO) wydało jednak oświadczenie, w którym dają do zrozumienia widzom, że sprawa nie jest tak prosta i przyszłość tego typu filmów wiązana jest jedynie z premierą kinową.

Chociaż w mediach pojawiły się spekulacje, że tymczasowe zamknięcie kin doprowadzi do przyspieszenia premier lub włączenia dystrybucji w streamingu domowym, takie spekulacje ignorują logikę finansową inwestycji studiów filmowych w tytuły kinowe. Aby uniknąć katastrofalnych strat finansowych, studia muszą zapewnić swoim tytułom premierę kinową na całym świecie. Studia filmowe w jednym lub w dwóch przypadkach mogą się na to zdecydować, ale zdecydowana większość tegorocznych premier, zostanie przełożona i wróci do kinowych repertuarów w momencie, gdy wszystko powróci do normy.

Widzimy zatem, że streaming nie jest korzystną opcją dla wytwórni filmowych i zdecydowanie korzystniej będzie wypuścić daną produkcję w zupełnie innym terminie, aniżeli próbować sił na platformach VOD. Widzom i fanom przyjdzie zatem poczekać na rozwój sytuacji i powrót do normalności, kiedy kina będą już czynne.