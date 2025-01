Bracia Russo całkowicie odrzucili scenariusz Avengers: Doomsday? To mogło spowodować opóźnienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/cbr.com

Reklama

Według scoopera Daniela Richtmana, bracia Russo całkowicie odrzucili pierwotny scenariusz do filmu Avengers: Doomsday. Wszystko ma być pisane od podstaw, co tłumaczyłoby ostatnie doniesienia o drobnym opóźnieniu w ukończeniu scenariusza na czas przed rozpoczęciem zdjęć.

Za scenariuszem do kolejnych zbiorowych filmów MCU mieli stać Jeff Loveness, który tworzył skrypt do filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz Michael Waldron znany ze scenariusza do produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu. Powrót reżyserów Joe i Anthony’ego Russo oraz scenarzysty Stephena McFeely'ego zmienił ten film w Avengers: Doomsday, gdzie Robert Downey Jr. wcieli się w głównego złoczyńcę, Doktora Dooma. Wiele mówiło się o tym, ile z pomysłów Waldrona – a w mniejszym stopniu także Lovenessa – znajdzie się w tej dwuczęściowej produkcji.

Avengers: Doomsday – co wiemy?

Za kamerą powracają bracia Russo, reżyserzy Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Robert Downey Jr. wraca do MCU w roli głównego złoczyńcy, Doktora Dooma. Na potwierdzonej liście postaci znajdują się:

Reed Richards / Mr. Fantastic – Pedro Pascal

Invisible Woman / Susan Storm – Vanessa Kirby

Ludzka Pochodnia / Johnny Storm – Joseph Quinn

Stwór / Ben Grimm – Ebon Moss-Bachrach

Doktor Strange – Benedict Cumberbatch

Prawdopodobna zła wersja Kapitana Ameryki – Kapitan Hydra – Chris Evans

Prawdopodobnie zła wersja Czarnej Wdowy – Scarlett Johansson

Prawdopodobnie Kapitan Carter (alternatywna wersja superbohaterska agentki Carter) – Hayley Atwell

Kapitan Ameryka – Anthony Mackie

Grupa Thunderbolts z filmu pod tym samym tytułem – Jelena Belova, Zimowy Żołnierz, Red Guardian, US Agent, Ghost, Taskmaster

Premiera filmu planowana jest na 2026 rok.