Niewidzialny człowiek, Emma i nie tylko. Universal udostępni swoje filmy na platformie VOD

Pandemia koronawirusa odbije się znacząco na finansach branży rozrywkowej. W tak nietypowej dla wielu producentów i filmowców sytuacji, studio Universal decyduje się na wykonanie odważnego kroku. Od piątku (20 marca) udostępni kilka ze swoich filmów za pomocą platformy VOD, gdzie za kwotę 19,99 dolarów, będzie można obejrzeć między innymi filmy Niewidzialny człowiek, The Hunt oraz Emma. Są to zatem produkcje, które w tym momencie dostępne byłyby w kinowych repertuarach.

Filmy będzie można wypożyczyć na 48 godzin w formie "na żądanie" w podanej wyżej cenie. Dotyczy to nie tylko rynku w Stanach Zjednoczonych, ale także w kilku innych miejscach na świecie, gdzie odbyła się premiera wymienionych tytułów. Treści udostępniane będą indywidualnie w zależności od platform dostępnych na danym rynku. Ponadto ze względu na niejasną sytuację związaną z funkcjonowaniem kin, studio Universal zdecydowało się wykonać podobny ruch w stosunku do premiery filmu animowanego Trolle 2, które również dostępne będą w takiej formie 10 kwietnia, zatem w dniu swojej kinowej premiery. Nie wiadomo jak będzie to wyglądało w Polsce, zwłaszcza, że premiera animacji zapowiedziana została u nas pod koniec maja.

Jest to bardzo odważny ruch, który w obliczu pandemii koronawirusa może okazać się skutecznym sposobem na zminimalizowanie strat finansowych. Na razie brak informacji o podobnych ruchach ze strony konkurencji, ale wydaje się być to bardzo prawdopodobne.