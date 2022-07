Oppenheimer - plakat filmu Christophera Nolana. Zwiastun trafia do kin w USA

fot. materiały prasowe

Oppenheimer to wyjątkowy projekt, bo choć w domyślę to film biograficzny i kino artystyczne, cała otoczka jest na poziomie hollywoodzkiego widowiska. Wszystko za sprawą reżysera i scenarzysty Christophera Nolana, którego każdy film jest wydarzeniem i każda jego produkcja zbiera niezwykle gwiazdorską obsadę.

Nowe informacje donoszą, że zwiastun został dołączony do amerykańskich kin do pokazów filmu Nie!. Nie wiadomo, jak to wygląda poza granicami Stanów Zjednoczonych, bo Nie! nie trafia 22 lipca na każdy rynek. W Polsce film obejrzymy dopiero w sierpniu. Co ważne, nie należy oczekiwać, że zwiastun szybko trafi do sieci, bo Nolan jest zwolennikiem kinowego doświadczania także trailerów. Dla przykładu zwiastun Tenet także najpierw zadebiutował w kinach, a w sieci pojawił się kilka miesięcy później.

Oppenheimer - obsada

Tytułową rolę gra Cillian Murphy. W obsadzie są również Emily Blunt jako Katherine „Kitty” Oppenheimer, Matt Damon jako Leslie Groves, Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, Florence Pugh jako Jean Tatlock, Rami Malek, Benny Safdie jako Edward Teller, Josh Hartnett jako Ernest Lawrence, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold jako Frank Oppenheimer, Olli Haaskivi, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano jako Robert Serber, Gary Oldman, Alex Wolff, Olivia Thirlby i Kenneth Branagh.

Oppenheimer - o czym film?

Film oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer autorstwa Kaia Birda i zmarłego Martina J. Sherwina. Produkcja opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, szefa Projektu Manhattan, który przyczynił się do powstania pierwszej bomby atomowej.

Oppenheimer - premiera filmu w USA 21 lipca 2023 roku.