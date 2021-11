Oppenheimer - Robert Downey Jr. i Matt Damon negocjują role w nowym filmie Christophera Nolana

Źródło: Marvel

Oppenheimer to nowy film w reżyserii Christophera Nolana. Zapowiada się, że projekt będzie miał naprawdę gwiazdorską obsadę. Jak podaje portal Deadline Robert Downey Jr. i Matt Damon negocjują role w produkcji. Nie podano jednak, w kogo mieliby wcielić się aktorzy. Główną rolę zagra Cillian Murphy. Podobno Emily Blunt również negocjuję udział w filmie.

Film oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer autorstwa Kaia Birda i zmarłego Martina J. Sherwina. Produkcja opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka, który kierował słynnym projektem Manhattan. Doprowadził on do zbudowania pierwszej bomby atomowej.

fot. Warner Brothers

Universal Pictures będzie dystrybutorem projektu na całym świecie. Nolan napisze również scenariusz filmu i będzie producentem wraz z Emmą Thomas i Charlesem Rovenem z Atlas Entertainment.

Oppenheimer - obraz trafi do amerykańskich kin 21 lipca 2023 roku.