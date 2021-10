Eternals - inspiracje reżyserki zaskakują. Dzieło Nolana, kino artystyczne i klasyka

fot. Marvel

Eternals ma być filmem, który na zawsze zmieni MCU. Przynajmniej zanim Spider-Man: Bez drogi do domu nie zmieni go jeszcze bardziej. Projekt jest wyjątkowy przede wszystkim dzięki nagrodzonej Oscarem reżyserce Chloe Zhao, która łączy zamiłowanie do popkultury z artystyczną wizją godną największych. Reżyserka w rozmowie z Fandango poruszyła kwestię filmowych inspiracji, które wpłynęły na ostateczny kształt widowiska Eternals. To wiele wyjaśnia, dlaczego ta produkcja w zapowiedziach prezentuje się inaczej niż inne filmy Marvela.

Okazuje się, że Chloe Zhao wykorzystała różne ważne filmy i pokazała je ekipie, aby lepiej wyjaśnić swoją wizję. Jakie tytuły brała pod uwagę?

- Powiedziałabym, że oddaję hołd wielu filmom i filmowcom, którzy mieli wielki wpływ na mnie przy pracy nad tą produkcją. Pozwalam na to, aby zainspirowali mnie w różnych elementach filmu, ponieważ nasza produkcja jest bardzo różnorodna wizualnie. Mogłam więc spróbować różnych rzeczy.

Dalej tłumaczy, jakie filmy kazała oglądać ekipie od efektów specjalnych, od scen akcji i tej tworzącej wizualne aspekty produkcji. Wymienia tutaj dwa dzieła Terrence'a Malicka, czyli Drzewo życia i Nowy świat, ale także oscarową Zjawę, Interstellar, Blade Runner 2049, Samsarę czy absolutny klasyk 2001: Odyseja kosmiczna.

- To są filmy, które ciągle powtarzaliśmy, ale oczywiście jest o wiele więcej rzeczy w moim życiu, które przemyciłam na ekran - wyjaśnia.

Eternals

Przypomnijmy, że Eternals ma trwać 156 minut, więc jest jednym z najdłuższych widowisk MCU. Zobaczcie nowy efektowny spot pokazujący Gilgamesha w walce z olbrzymim Dewiantem.

W USA ruszyła przedsprzedaż biletów na Eternals i osiąga ona lepsze wyniki w ciągu 24 godzin niż poprzednie dwa filmy Marvela. Zebrano 2,6 mln dolarów. To oznacza, że jest to lepszy wynik o 86% od Shang-Chi i o 30% lepszy niż Czarna Wdowa. Można więc spekulować, że jest szansa na pierwszy film w czasach pandemii, który zanotuje otwarcie powyżej 100 mln dolarów. Na obecną chwilę analitycy jeszcze nie sporządzili prognoz otwarcia w USA i na świecie.

Eternals - premiera 5 listopada w kinach.