Oppenheimer - Robert Downey Jr., jakiego jeszcze nie widzieliście. Zdjęcia z filmu Nolana

fot. Universal / Total Film

Total Film opublikował nowe materiały i komentarze o filmie Oppenheimer, w którym Christopher Nolan opowiada historię twórcy bomby atomowej, więc znów opiera się na prawdziwej historii podobnie jak w Dunkierce.

Oppenheimer - niespotykany rozmach?

Christopher Nolan zapowiada, że nigdy do tej pory nie stworzył filmu w takiej skali i z takim rozmachem jak Oppenheimer. Zapowiada, że test Trinity, czyli pierwsza w historii detonacja bomby nuklearnej to coś, co zrobili... bez użycia efektów komputerowych. Według reżysera było to wielkie wyzwanie. Razem z szefem efektów specjalnych Andrew Jacksonem od początku rozmawiali o tym, jak mogą zrobić wiele rzeczy przy pomocy praktycznych efektów specjalnych, nie efektów komputerowych.

- Jest to jedno z największych wyzwań w mojej karierze w kontekście skali projektu w celu nadania życia historii Oppenheimera. Były tutaj wielkie logistyczne wyzwania, ogromne praktyczne wyzwania, ale dzięki niesamowitej ekipie, która wzniosła się na wyżyny to osiągnęliśmy.

Dodaje, że historia będzie subiektywna, ponieważ opowiadają ją poprzez perspektywę tytułowego bohatera. To według niego było wyzwaniem zarówno dla grającego tytułową rolę Cilliana Murphy'ego, jak i całej ekipy. Ich podejście do realizacji całości jest oparte na tym koncepcie.

Oppenheimer - zdjęcia

Pierwsze zdjęcia zostały opublikowane przez Total Film. Na nich jest Robert Downey Jr., jakiego jeszcze nie widzieliście.

Oppenheimer

Oppenheimer - obsada

Tytułową rolę gra Cillian Murphy. W obsadzie są również Emily Blunt jako Katherine „Kitty” Oppenheimer, Matt Damon jako Leslie Groves, Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, Florence Pugh jako Jean Tatlock, Rami Malek, Benny Safdie jako Edward Teller, Josh Hartnett jako Ernest Lawrence, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold jako Frank Oppenheimer, Olli Haaskivi, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano jako Robert Serber, Gary Oldman, Alex Wolff, Olivia Thirlby i Kenneth Branagh.

Oppenheimer - o czym film?

Film oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer autorstwa Kaia Birda i zmarłego Martina J. Sherwina. Produkcja opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, szefa Projektu Manhattan, który przyczynił się do powstania pierwszej bomby atomowej.

Oppenheimer - premiera filmu w USA 21 lipca 2023 roku.