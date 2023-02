Orlando Bloom - aktor zagra główną rolę w thrillerze psychologicznym. Odtwórca Legolasa wejdzie na ring bokserski

fot. Materiały Prasowe

Deadline poinformowało, że Orlando Bloom zagra główną rolę w thrillerze bokserskim The Cut. Będzie także producentem filmu. Co wiemy o projekcie?

The Cut zostanie wyreżyserowane przez Seana Ellisa. Zdjęcia mają rozpocząć się latem 2023 roku. Jeśli chodzi o fabułę, główny bohater jest zdeterminowany, by obronić swój tytuł mistrza. Wraca z emerytury, by osiągnąć cel poprzez wyczerpujący program z trenerem, który nie zna granic - w ten sposób powoli wyobcowuje się z rzeczywistości i odcina od swoich bliskich. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto jeszcze znajdzie się w obsadzie oprócz Orlando Blooma.

Orlando Bloom jest znany z Piratów z Karaibów, w których zagrał Willa Turnera. Wcielił się także w elfa Legolasa we Władcy Pierścieni. Obecnie aktor bierze udział w serialu Carnival Row o seryjnym mordercy polującym na nadnaturalne istoty. The Cut, czyli psychologiczny thriller, to coś zupełnie nowego w jego dorobku. Produkcja wyróżnia się na tle dużych serii fantasy i przygodowych. Jak sądzicie, jak sobie poradzi?