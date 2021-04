Oscary 2021 - oglądalność najniższa w historii! Producent odpowiada na krytykę

fot. materiały prasowe

Oscary 2021 nie miały zbytnio zainteresowania, co można było odczuć w sieci na długo przed kwietniową galą. Według firmy Nielsen galę w USA oglądało zaledwie 9,85 mln Amerykanów. Do tego osiągnięto gorszy współczynnik 1,9 w grupie demograficznej 18-49, co ma wpływ na zyski z reklam.

Ten wynik oznacza, że jest to najniższa oglądalność Oscarów w historii. Do tej pory najniższa była w 2020 roku, jeszcze przed pandemią. Gala z 2021 roku zebrała o 58% mniej widzów. Natomiast w kwestii grupy docelowej spadek wyniósł 64,2%.

Dziennikarze zwracają uwagę. że jest to sytuacja oczekiwana od dawna, ponieważ widzowie nie są zainteresowani wirtualnymi galami, co widzieliśmy w wynikach oglądalności różnych tego typu wydarzeń. Do tego oscarowe filmy nie miały ani atrakcyjnych, głośnych nazwisk, ani nie było blockbusterów w ważnych kategoriach, które przyciągają do oglądania.

Sama telewizja ABC ma niebawem opublikować swoje dane. Nikt jednak nie oczekuje, że jakoś szczególnie się zmienią.

Oscary 2021 - odpowiedź na krytykę

Ci, którzy oglądali galę nie mają zbyt dobrego zdania o decyzjach jej producentów. Najbardziej zdenerwowało ich, że kategoria najlepszy aktor była na końcu, a nie jak zawsze kategoria najlepszy film. Wielu uznało tę decyzję za znak, że na pewno Chadwick Boseman dostanie pośmiertnego Oscara. Tak jednak się nie stało i nagrodę otrzymał Anthony Hopkins za rolę w Ojcu. To rozwścieczyło sporą grupę odbiorców. Na krytykę reaguje Rob Miller z Walt Disney Television, który zdradza dwie ważne rzeczy: nikt z producentów szykujących gale nie wiedział, kto dostanie statuetkę oraz podczas całej gali więcej kategorii było pomieszanych, nie tylko ta jedna krytykowana. Podjęli taką decyzję, aby nie robić tego według schematu z ostatnich lat, by widz nie odczuwał, że znów ogląda to samo i tym samym chcieli sprawić, że wszyscy będą czekać na to, co się wydarzy, bo nie ma przewidywalności.. Uznali, że w przypadku kategorii aktorskiej było to ryzyko, które wzięli pod uwagę.

Producent nie do końca tłumaczy problem z In Memoriam, który miał tak zabójcze tempo, że trudno było zarejestrować każdego, komu oddano hołd. Twierdzi on, że ten segment jest zawsze trudny do rozgryzienia. Za przyczynę sytuacji uznaje oczywistość: wybrano taką piosenkę i całą resztę dopasowano do jej tempa.