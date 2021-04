Oscary 2021 - Nomadland najlepszym filmem! Oto lista zwycięzców

Oscary 2021 - w Los Angeles, Londynie i Paryżu zakończyła się 93. ceremonia rozdania najważniejszych nagród w świecie kina. W tym roku nie było jakichś wielkich zaskoczeń. Zwycięzcą gali został fenomenalny Nomandland, który dostał trzy statuetki w tym za najlepszy film. Nie sprawdziły się tylko przewidywania krytyków, że w kategorii najlepszy aktor pośmiertnie zostanie uhonorowany Chadwick Boseman. Statuetkę zdobył jednak Anthony Hopkins za rolę w filmie Ojciec.

Oto wszyscy zwycięzcy Oscarów 2021 w poszczególnych kategoriach:

Najlepszy film

Ojciec

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland - wygrana

Obiecująca. Młoda. Kobieta

Sound of Metal

Proces Siódemki z Chicago

Reżyseria

Thomas Vinterberg, Na rauszu

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloe Zhao, Nomadland - wygrana

Emerald Fennell, Obiecująca. Młoda. Kobieta

Aktor

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s: Matka Bluesa

Anthony Hopkins, Ojciec - wygrana

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Aktorka

Viola Davis, Ma Rainey’s: Matka Bluesa

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Cząstki kobiety

Frances McDormand, Nomadland - wygrana

Carey Mulligan, Obiecująca. Młoda. Kobieta

Aktor drugoplanowy

Sacha Baron Cohen, Proces Siódemki z Chicago

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., Pewnej nocy w Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah - wygrana

Aktorka drugoplanowa

Maria Bakalova, Kolejny film o Boracie

Olivia Colman, Ojciec

Amanda Seyfried, Mank

Glenn Close, Elegia dla bidoków

Yuh-Jung Youn, Minari - wygrana

Scenariusz oryginalny

Judas and the Black Messiah

Minari

Obiecująca. Młoda. Kobieta - wygrana

Sound of Metal

Proces Siódemki z Chicago

Scenariusz adaptowany

Kolejny film o Boracie

Ojciec - wygrana

Nomadland

Pewnej nocy w Miami

Biały tygrys

Film krótkometrażowy

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers - wygrana

White Eye

Krótkometrażowy film animowany

Burrow

Genius Loci

Jakby coś, kocham was - wygrana

Kapaemahu

Opera

Yes People

Kostiumy

Emma

Ma Rainey’: Matka Bluesa - wygrana

Mank

Mulan

Pinokio

Efekty specjalne

Love and Monsters

Niebo o północy

Mulan

The One And The Only Ivan

Tenet - wygrana

Zdjęcia

Judas and the Black Messiah

Mank - wygrana

Nowiny ze świata

Nomadland

Proces Siódemki z Chicago

Film animowany

Naprzód

Over the Moon

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Co w duszy gra - wygrana

Wolfwalkers

Najlepszy film obcojęzyczny

Na rauszu - wygrana

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida

Krótkometrażowy film dokumentalny

Colette - wygrana

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Film dokumentalny

Kolektyw

Crip Camp

Agent kret

Ośmiornica, nauczycielka życia - wygrana

Time

Montaż

Ojciec

Nomadland

Obiecująca. Młoda. Kobieta

Sound of Metal - wygrana

Proces Siódemki z Chicago

Scenografia

Ojciec

Ma Rainey: Matka bluesa

Mank - wygrana

Nowiny ze świata

Tenet

Utwór muzyczny

“Fight For You”, Judas and the Black Messiah - wygrana

“Hear My Voice”, Proces Siódemki z Chicago"

“Husavik”, Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

“lo Sì (Seen)”, Życie przed sobą

“Speak Now”, Pewnej nocy w Miami

Muzyka filmowa

Misja Greyhound

Mank

Nowiny ze świata

Co w duszy gra - wygrana

Sound of Metal

Charakteryzacja

Emma

Elegia dla bidoków

Ma Rainey: Matka bluesa - wygrana

Mank

Pinokio

Dźwięk

Misja Greyhound

Mank

Nowiny ze świata

Co w duszy gra

Sound of Metal - wygrana