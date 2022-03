Oscary 2022 - Rachel Zegler z West Side Story nie dostała zaproszenia. Kto zawinił?

fot. materiały prasowe

Rachel Zegler nie dostała nominacji do Oscara, ale nadal wciela się w główną bohaterkę West Side Story, czyli filmu, który walczy o statuetki w ważnych kategoriach. Na Instagramie spytano Zegler w jakiej kreacji idzie na galę i odpowiedź aktorki rozwścieczyła fanów.

Oscary 2022 bez Rachel Zegler

Aktorka odpisała na Instagramie, że będzie oglądać galę w dresach i koszuli flanelowej swojego chłopaka siedząc na kanapie, ponieważ nie została zaproszona na galę. Gdy fani zareagowali dość emocjonalnie, aktorka im podziękowała, podziela ich rozczarowanie i dodała, że próbowała wszystkiego, by to zmienić i według niej raczej nic się nie zmieni. Potem dodała kolejny komentarz, sugerujący fanom, by się uspokoili, bo ich gniew w komentarzach jest dość klarownie przekazywany.

https://twitter.com/rachelzegler/status/1505661600065368064

Według Deadline częściowa wina może leżeć po stronie Akademii, ale główna jest jednak po stronie studia, bo to ci ludzie rozdają bilety ekipom filmowym na galę. W tym przypadku więc wina leży po stronie 20th Century Studios należącego do Disneya.

Deadline poprosił o komentarz Akademię Filmową, telewizję ABC i rzeczników Zegler, ale na ten moment jeszcze im nie odpowiedzieli.

Następną rolą Zegler jest widowisko Shazam. Obecnie pracuje jednak na planie disneyowskiej Królewny Śnieżki.

