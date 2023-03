Oscary 2023 - kto wygra w poszczególnych kategoriach? Tak stawiają bukmacherzy

fot. materiały prasowe

94. ceremonia rozdania Nagród Akademii Filmowej odbędzie się w nocy polskiego czasu z 12 na 13 marca. Oscary zostaną przyznane podczas gali odbywającej się w Dolby Theatre w Los Angeles, którą po raz trzeci w karierze poprowadzi amerykański komik Jimmy Kimmel.

Najwięcej nominacji do Oscara zdobył komediodramat Wszystko wszędzie naraz. Ma aż 11 szans na zdobycie tej prestiżowej statuetki - w wielu kategoriach jest faworytem. Drugim filmem z największą liczbą nominacji jest niemiecki dramat wojenny Na Zachodzie bez zmian, który powalczy o nagrodę m.in. w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy z polskim kandydatem do Oscara IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Produkcja Netflixa została nominowana 9-krotnie, podobnie jak Duchy Inisherin. Z kolei Elvis otrzymał 8 nominacji, Fabelmanowie - 7, a Tár i Top Gun: Maverick po 6.

Jak co roku widzowie nie mogą się doczekać werdyktu Akademii Filmowej, która lubi sprawiać niespodzianki. Sprawdźcie poniżej, jak według bukmacherów rozkładają się szanse na zdobycie statuetki przez poszczególne filmy, aktorów i twórców (stan na 10 marca 2023 roku). Przypomnijmy, że niska wartość kursu oznacza wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa. Z kolei, gdy wartość jest wyższa to wygrana jest mniej prawdopodobna. W wielu kategoriach widać wyraźnego faworyta do Oscara, ale według bukmacherów w kilku walka jest wyrównana, a wybór nieoczywisty.

Oscary 2023 - przewidywania bukmacherów

Oscary 2023 - Najlepszy film

9. W trójkącie - kurs: 250.00

Oscary 2023 - Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy

5. Blisko (Close) - kurs: 50.00

Oscary 2023 - Najlepszy reżyser

5. Ruben Östlund (W trójkącie) - kurs: 50.00

Oscary 2023 - Najlepszy aktor pierwszoplanowy

4. Bill Nighy (Living) - kurs: 50.00

Oscary 2023 - Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

5. Ana de Armas (Blondynka) - kurs: 45.00

Oscary 2023 - Najlepszy aktor drugoplanowy

4. Judd Hirsch (Fabelmanowie) - kurs: 40.00

Oscary 2023 - Najlepsza aktorka drugoplanowa

5. Hong Chau (Wieloryb) - kurs: 50.00

Oscary 2023 - Najlepszy scenariusz oryginalny

5. W trójkącie - kurs: 35.00

Oscary 2023 - Najlepszy scenariusz adaptowany

3. Living - kurs: 25.00

Oscary 2023 - Najlepsza muzyka oryginalna

5. Wszystko wszędzie naraz - kurs: 30.00

Oscary 2023 - Najlepsze zdjęcia

5. Bardo, fałszywa kronika garści prawd - kurs: 50.00

Oscary 2023 - Najlepszy długometrażowy film animowany

5. Morska bestia - kurs: 30.00

Oscary 2023 - Najlepsze efekty specjalne

5. Batman - kurs: 40.00

Oscary 2023 - Najlepsza piosenka

5. Applause - Sofia Carson (Tell It Like a Woman) - kurs: 50.00

Oscary 2023 - Najlepsze kostiumy

5. Paryż pani Harris - kurs: 30.00

Oscary 2023 - Najlepsza scenografia

5. Fabelmanowie - kurs: 35.00

Oscary 2023 - Najlepszy montaż

5. Tár - kurs: 40.00

Oscary 2023 - najlepszy film dokumentalny

5. Dom z drzazg (A House Made of Splinters) - kurs: 45.00