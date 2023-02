Oscary 2023 - Akademia powołała nowy zespół kryzysowy. To odpowiedź na atak Willa Smitha

fot. youtube / The Guardian

Bill Kramer, CEO Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, potwierdził w rozmowie z Time, że organizacja powołała nowy "zespół kryzysowy" na nadchodzące Oscary. Jego zadaniem jest szybkie radzenie sobie z potencjalnymi konfliktami w czasie rzeczywistym. Ten krok jest odpowiedzią na to, co stało się na rozdaniu nagród w 2022 roku - podczas których Will Smith wszedł na scenę, by uderzyć w twarz Chrisa Rocka za żart na temat Jady Pinkett Smith. Janet Yang, prezeska Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, skomentowała wcześniej, że ich reakcja na to zdarzenie nie była wystarczająco sprawna i adekwatna.

Oscary 2023 - Akademia powołała nowy zespół kryzysowy

Bill Kramer w ten sposób mówi o nowym zespole kryzysowym:

Mamy cały zespół kryzysowy - to coś, czego nigdy wcześniej nie mieliśmy - i wiele planów. Odgrywaliśmy wiele scenariuszy. W związku z tym mamy nadzieję, że będziemy przygotowani na wszystko, co jest trudne do przewidzenia w tej chwili. Na wszelki wypadek.

Z powodu sytuacji z zeszłego roku, otworzyliśmy nasze umysły na różne scenariusze, które mogą wydarzyć się podczas rozdania Oscarów.

