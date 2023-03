Oscary - ranking wszystkich filmów z główną nagrodą wg Rotten Tomatoes. Zwycięzca może Was zaskoczyć

materiały prasowe

Oscary 2023 lada moment - największe szanse w walce o główną statuetkę ma Wszystko wszędzie naraz, choć na tym polu wysoko stoją także akcje produkcji Na Zachodzie bez zmian i Duchy Inisherin. Zanim poznamy laureata bez dwóch zdań najważniejszej nagrody w świecie X Muzy, dobrze będzie przyglądnąć się tym dziełom, które w przeszłości zdobywały Oscara w kategorii Najlepszy film. Znakomitą do tego okazją jest ranking serwisu Rotten Tomatoes, który właśnie zaktualizował swoją listę oscarowych produkcji.

Zmianie uległy zasady tworzenia tego zestawienia - o kolejności miejsc tym razem decyduje nie specjalna formuła matematyczna, a po prostu procent pozytywnych recenzji. Istotne jest jednak to, że wyżej na liście uplasowały się te produkcje, które zdobyły tzw. certyfikat świeżości - w chwili obecnej jest on przyznawany filmom mającym 75% i więcej pozytywnych recenzji, przy czym autorami przynajmniej 5 z nich muszą być krytycy należący do grupy "Top Critics".

Ranking Rotten Tomatoes, przynajmniej w niektórych miejscach, może naprawdę zaskakiwać, co widać choćby na przykładzie jego zwycięzcy - filmu mającego swoją premierę stosunkowo niedawno. Zauważmy również, że wśród wszystkich 95 laureatów Oscara w najważniejszej kategorii znalazły się 3 produkcje, które na portalu uznane zostały za "zgniłe".

Oscary - ranking filmów nagrodzonych w kategorii Najlepszy film (miejsca od 95. do 61.)

Oscar dla Najlepszego filmu - najlepsze produkcje w historii wg Rotten Tomatoes: 95. Melodia Broadwayu (1929) - 42% pozytywnych recenzji

Oscary - ranking filmów nagrodzonych w kategorii Najlepszy film (miejsca od 60. do 31.)

60. Nocny kowboj (1969) - 89%

Oscary - ranking filmów nagrodzonych w kategorii Najlepszy film (miejsca od 30. do 1.)

30. W upalną noc (1967) - 95%