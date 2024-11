Pierwsza zapowiedź serialu Asura. Nominowany do Oscara reżyser odpowie za produkcję Netflixa

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Asura to nowy serial Netflix, który powstał na bazie powieści Ashura no Gotoku autorstwa Kuniko Mukody. Ta historia była już przedstawiona na wielkim i małym ekranie w przeszłości. W 1979 roku ukazała się w formie japońskiego miniserialu, a w 2003 roku można było obejrzeć film zatytułowany Like Asura.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada, nagrodzony Złotą Palmą i nominowany do Oscara za film Złodziejaszki, Hirokazu Kore-eda. Historia opowiada o czterech siostrach: nauczycielce Tsunako, żonie Makiko, bibliotekarce Takiko i kelnerce Sakiko. Pewnego zimowego dnia wszystkie zbierają się w jednym miejscu, co od razu rodzi kłopoty.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu Netflixa. Sprawdźcie poniżej:

Asura - co wiadomo o serialu?

Takiko podejrzewa, że jej podstarzały ojciec, Kotaro, ma dziecko z kochanką. Mimo, że jej pozostałe siostry uznają to za nieprawdopodobne, to przysięgają strzec sekretu przed własną matką, Fuji. Całe zamieszanie wydobywa jednak na światło dzienne konflikty i wewnętrzne kłopoty, z którymi zmagają się wszystkie cztery kobiety.

W obsadzie znajduje się: Rie Miyazawa, Machiko Ono, Yu Aoi oraz Suzu Hirose.

Asura - premiera 9 stycznia 2025 roku na Netflixie.