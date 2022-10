Osobliwość - zwiastun filmu Netflixa z Florence Pugh. Jest szansa na Oscary?

Netflix

Florence Pugh zagra w filmie Osobliwość. Będzie to adaptacja książki Emmy Donoghue. Akcja rozgrywa się w 1862 roku w małej wiosce, w której dziewczynka przestaje jeść, jednak pozostaje zdrowa i nie umiera. Przyjeżdża do niej angielska pielęgniarka Lib Wright, by obserwować jedenastolatkę. Tymczasem turyści i pielgrzymi gromadzą się, by obejrzeć ten cud. Pytanie brzmi, czy mają do czynienia ze świętym, który żyje na mannie z nieba, czy z bardziej złowieszczą siłą.

Pisarka Emma Donoghue bierze udział w procesie twórczym. Jej historia była inspirowana fenomenem historycznym postnych dziewcząt, które w epoce wiktoriańskiej utrzymywały, że są w stanie przetrwać bez jedzenia i picia. Scenariusz napisali Donoghue, Lelio i Alice Birch. Producentami są Tessa Ross i Juliette Howell z House Productions oraz Ed Guiney i Andrew Lowe z Element Pictures. Producentami wykonawczymi są za to Emma Donoghue, Len Blavatnik i Danny Cohen. Za zdjęcia odpowiada Ari Wegner. Zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

Osobliwość - premiera filmu 16 listopada 2022 roku.