W grudniu 2023 świat przestanie istnieć. Powieść Clift pod koniec miesiąca

Rebis

Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na 26 kwietnia premierę debiutanckiej powieści Bethany Clift. Książka nosi tytuł Ostatnia na imprezie.

Akcja powieści rozpoczyna się w nieodległej przyszłości. Jest grudzień 2023 roku i nasz świat właśnie przestaje istnieć. Ludzkość wymiera za sprawą wirusa. W Londynie jakimś cudem udaje się przetrwać jednej kobiecie. Koniec wszystkiego dla niej stał się początkiem. Mając za towarzysza jedynie psa, wyrusza w podróż. Kim się stanie teraz, gdy jest sama jak palec?

Tak prezentuje się okładka i opis powieści Ostatnia na imprezie:

Źródło: Rebis

Ludzkość wymiera za sprawą wirusa o nazwie 6DM – „sześć dni maksimum” – najwyżej tyle przeżywa zakażony nim człowiek.

W Londynie udaje się jakimś cudem przetrwać jednej kobiecie. Całe życie spychała własne pragnienia na dalszy plan, ukrywała uczucia i rozpaczliwie próbowała dopasować się do innych. Jest zupełnie nieprzygotowana na to, by samotnie stawić czoło przyszłości.

Mając za towarzysza jedynie psa, wyrusza w podróż, by upewnić się, że poza nią nikt nie przeżył. Mija apokaliptyczny krajobraz, opustoszałe płonące miasta, stosy trupów, i przechodzi przyspieszony kurs przetrwania. A przy tym szczerze przygląda się sobie i swojemu życiu.

Kim się stanie teraz, gdy nie ma już dla kogo żyć i jest sama jak palec?