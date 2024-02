Outlander: Blood of My Blood - ruszyły zdjęcia do prequela. Kto zagra rodziców Jaimego i Claire?

fot. materiały prasowe

Reklama

Amerykańska telewizja Starz oficjalnie ogłosiła, że w Szkocji ruszyły prace na planie serialu Outlander: Blood of My Blood. Historia skupia się na postaciach rodziców bohaterów pierwowzoru. Jest to o tyle zaskoczenie, że wcześniej mówiono tylko o przodkach Jamiego (Sam Heughan), ale teraz potwierdzono, że rodzice Claire (Caitriona Balfe) też będą częścią tej historii.

Outlander - obsada prequela

Harriet Slater (Pennyworth) oraz Jamie Roy (Your Boyfriend is Mine) zagrają odpowiednio Ellen MacKenzie oraz Briana Frasera - rodziców Jamiego żyjących w XVIII Szkocji. Natomiast Hemione Confield (We Hunt Together) oraz Jeremy Irvine (Mamma Mia! 2) wcielą się odpowiednio w Julię Moriston oraz Henry'ego Beauchampa, czyli przyszłych rodziców Claire. Ich historia rozgrywa się w czasach I wojny światowej.

Harriet Slater

Showrunnerem jest Matthew B. Roberts, który też tworzył ostatnie sezony Outlandera.

- Geneza tych związków porusza tematykę wykraczającą poza okres, w którym rozgrywają się historie. Jesteśmy podekscytowani, aby fani odkryli i zakochali się w nowych postaciach oraz ich historiach, tak jak miało to miejsce z Claire i Jamiem.

Data premiery prequela liczącego 10 odcinków nie jest znana. Natomiast druga połowa 7. sezonu Outlander ma zostać wyemitowana jesienią 2024 roku. Potem fani dostaną jeszcze ósmy i finałowy sezon.