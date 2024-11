Dla Elizabeth Olsen powrót do Marvela nie był skokiem na kasę. "Zawsze miałam wybór"

fot. Marvel/Disney+

Elizabeth Olsen pojawiła się na festiwalu Vulture w Los Angeles, gdzie miała okazję odpowiedzieć na kilka pytań dziennikarzy. Oczywiście poruszono temat Marvela i jej postaci, za którą widzowie szczególnie tęsknili podczas oglądania serialu To zawsze Agatha. Dokonując refleksji nad rolą Scarlet Witch, aktorka przyznała, że dała jej pewne "zabezpieczenie" w życiu, dzięki czemu mogła spełniać się w innych, bardziej ryzykownych projektach.

- Marvel był tak konsekwentną rzeczą, do której mogłam wracać i która stworzyła pewne poczucie bezpieczeństwa w moim życiu, które dało mi swobodę wyboru innej pracy. Więc nigdy nie myślałam w stylu: "A potem zrobię to, żeby zrobić to".

fot. Marvel

Elizabeth Olsen o powracaniu do Marvela

Aktorka kontynuowała, zaznaczając, że jej ostatnie występy w WandaVision oraz Doktorze Strange'u w multiwersum obłędu zawsze były wyborem, który podejmowała w trosce o rozwój jej postaci.

- Za każdym razem jest to zależne od postaci. Zawsze jest tak: "Mamy taki pomysł i dlatego chcemy, żebyś wróciła". To nie jest tak, że po prostu wrzucają ją gdziekolwiek.

Olsen zauważyła również "symbiotyczną relację" pomiędzy blockbusterami a projektami indie. Uargumentowała to tym, że głośne hity pomagają małym kinom "opłacić czynsz", co pozwala na wyświetlanie większej liczby niszowych produkcji. Podobnie mówił Paul Thomas Anderson o Spider-Manie: Bez drogi do domu, zauważając, że dzięki niemu mógł wypuścić swój własny film, Licorice Pizza, w kinach.

