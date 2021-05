Outriders okazało się sukcesem. Ujawniono liczbę graczy

Square Enix

Outriders, nowa produkcja polskiego studia People Can Fly, zadebiutowało w 1 kwietnia tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Tytuł ten zaliczył umiarkowanie udany start - zdobył przyzwoite oceny w branżowych mediach, ale gracze zmagali się ze sporymi problemami na premierę. Wygląda jednak na to, że nie zniechęciły ich one do zabawy. Ujawniono bowiem, że w czasie od 1 kwietnia do 1 maja, grę sprawdziło łącznie ponad 3,5 miliona osób. Niestety nie podano podziału na platformy więc nie wiadomo ilu graczy uruchomiło ją w ramach abonamentu Xbox Game Pass, ale to i tak dobry wynik - szczególnie jak na zupełnie nową markę.

Z rezultatu tego zadowolona jest też firma Square Enix, wydawca Outriders.

Wypuszczanie nowej marki nigdy nie jest łatwe i jesteśmy bardzo wdzięczni wsparciu i krytyce ze strony społeczności - cały czas uważnie słuchamy i chcemy zapewnić, że będziemy nadal poprawiać i ulepszać doświadczenie w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Nie możemy też doczekać się dalszego rozwoju w przyszłości - mówi Jon Brooke ze Square Enix External Studios.