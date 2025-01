Ta rola w MCU była dla niego komplementem i obrazą. Jest jedną z ulubionych w karierze

Stanley Tucci to świetny aktor, który w ostatnim czasie nabrał na popularności. W 2024 roku wystąpił m.in. w nagradzanym Konklawe razem z Ralphem Fiennesem. W swojej karierze do różnego rodzaju nagród był łącznie nominowany 74 razy, z czego 34-krotnie wygrywał. Raz został nominowany do Oscara za rolę drugoplanową w filmie Nostalgia anioła.

Fani MCU pamiętają go jednak z wcielenia w inną postać, a mianowicie poczciwego naukowca Abrahama Erskine'a, który w początkowej fazie filmu był ogromnym wsparciem dla Steve'a Rogersa zanim ten jeszcze przeszedł eksperyment, który uczynił z niego superżołnierza. Okazuje się, że to jedna z ulubionych ról aktora w jego karierze. Podzielił się tym z Variety:

Strasznie pokochałem. To jedna z moich najlepszych ról i prac kiedykolwiek w karierze. Spędziłem na planie trzy tygodnie, fantastycznie się bawiłem i kochałem grać tego bohatera. Co prawda zostałem obsadzony w roli 70-latka samemu mając ich 50, co jest bardzo dziwne i niepokojące, ale mniejsza o to. To był jednoczesny komplement i obraza dla mnie. Trzeba to mieszać, jak to mówią.