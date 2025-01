29 stycznia 2025 roku na Disney+ zadebiutuje kolejna animowana produkcja o ulubionym Pajączku. Te na przestrzeni lat cieszyły się ogromną popularnością, a ich anulowanie często prowadziło do kontrowersji i oburzenia w sieci. Tym razem nowy serial powstaje w ramach MCU, choć ma do niego w pełni nie należeć, o czym mówił showrunner.

Dlaczego nowy, animowany Pajączek nie dzieje się w MCU? Showrunner odpowiada

W sieci od jakiegoś czasu trwa debata na temat jakości nowego serialu Disney+ na podstawie prezentowanych materiałów promocyjnych, które nie przekonują wszystkich fanów do obranego kierunku artystycznego. Jakie problemy mają fani i jaką radę ma dla nich showrunner?

Fani w mediach społecznościowych zwracają przede wszystkim uwagę na styl animacji, ale też głupotę niektórych zabiegów designowych. Np. skoro Spider-Man nosi maskę i zasłania swoją tożsamość, to dlaczego nosi rękawiczki z odsłoniętymi palcami, które zostawiają wszędzie odciski możliwe do przeanalizowania? W sieci skrytykowano też pierwszy klip z serialu Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa, gdzie zwrócono uwagę na to, że postaci w tle... w ogóle się nie poruszają.

Na te zarzuty odpowiedzi udzielił showrunner produkcji, czyli Jeff Trammell:

Chcieliśmy, żeby nasz serial różnił się od innych seriali o Spider-Manie. Możecie mieć różne uwagi do serialu, ale musicie przyznać, że nie ma drugiego takiego, który by wyglądał w ten sposób. Nie ma innego Spider-Mana, który wyglądałby jak nasz. Uważam, że to ważne, żeby mieć takiego, który jest w pełni nasz i wyjątkowy. Chcieliśmy zrobić coś, co odróżni nas od pozostałych. Coś, co sprawi, że jeśli zobaczylibyście tego Spider-Mana pośród innych, to wiedzielibyście od razu, że jest z naszego serialu.

Moim zdaniem do naszego stylu można się przyzwyczaić z czasem. Dlatego powiedziałbym: "Dajcie nam szansę." Wiem, że było wiele przemyśleń na temat tego, jak wygląda po tej dwuminutowej zapowiedzi, ale ona była bardzo pocięta. Kiedy serial będzie miał premierę, to zobaczycie, że te sceny mają inny wydźwięk niż w zwiastunie. Dajcie temu szansę, obejrzyjcie serial i pozwólcie mu się do siebie przekonać. Jeśli to się nie uda, to nie ma problemu. Mnie się podoba wygląd naszego Pajączka i myślę, że spodoba się też każdemu, kto da mu szansę.