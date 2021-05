The Last of Us: Part II ulepszone na PS5. Zagramy w 60 klatkach na sekundę

fot. SIE

The Last of Us: Part II wyglądało i działało świetnie już na konsoli PlayStation 4, a pewnym tego odzwierciedleniem są oceny, jakie produkcja studia Naughty Dog otrzymała w recenzjach. Mimo tego wielu graczy liczyło na ulepszenia w wersji PS5 i wreszcie się ich doczekaliśmy. Twórcy opublikowali aktualizację, która usprawnia działania tego tytułu na najnowszym urządzeniu Sony.

Aktualizacja wprowadza przede wszystkim dodanie możliwości wybrania preferowanej płynności obrazu na poziomie do 60 klatek na sekundę. Oprócz tego skraca ona również czasy ładowania tej produkcji, dzięki czemu można cieszyć się rozgrywką i historia bez zbędnych przerw. To pierwsze z wielu ulepszeń, jakie obiecują twórcy z Naughty Dog, aczkolwiek bliższych szczegółów na temat dalszych zmian i nowości nie ujawniono.

The Last of Us: Part II zadebiutowało w czerwcu 2020 roku na PlayStation 4. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.