Outriders - polska produkcja na siebie nie zarobiła

fot. Square Enix

Najnowszy raport finansowy studia People Can Fly przynosi zaskakującą informację - Outriders na siebie nie zarobiło. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, firma Square Enix, wydawca gry, nie wypłaciła żadnych tantiem na rzecz naszego rodzimego studia, ponieważ wynik finansowy ze sprzedaży gry nie był w stanie pokryć wszystkich kosztów poniesionych przez wydawcę.

Zapewne przyczyn należy szukać w umowie pomiędzy Microsoftem oraz Square Enix, wydawcą gry, na mocy której tytuł ten w dniu premiery od razu wskoczył do Xbox Game Pass i dla abonentów dostępny był bez żadnych dodatkowych opłat. Ponadto produkcja borykała się z wieloma błędami wieku dziecięcego, a jednym z najpoważniejszym był ten uniemożliwiający granie w kooperacji.

Grupa nie otrzymała żadnych opłat licencyjnych od wydawcy za okres do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że ​​na dzień sprawozdawczy wpływy netto ze sprzedaży Outriders były niewystarczające do odzyskania kosztów i wydatków poniesionych przez wydawcę na opracowanie, dystrybucję i promocję tytułu - czytamy w raporcie finansowym twórców.

