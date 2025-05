Padmé powróci? Natalie Portman ma pewien pomysł

fot. materiały prasowe

Choć historia Padmé w trylogii prequeli Gwiezdnych Wojen zakończyła się tragicznie, Natalie Portman ma pewien odważny pomysł na jej potencjalny powrót. Pojawiając się w programie The One Show, aktorka została zapytana o to, czy kiedykolwiek rozważy powrót do odległej galaktyki, mimo śmierci swojej bohaterki podczas porodu. Bez wahania Portman przedstawiła swoją koncepcję na przywrócenie postaci. W grę wchodzi miecz świetlny.

fot. Lucasfilm

Jak Padmé mogłaby powrócić?

Natalie Portman twierdzi, że jeśli Padmé mogłaby zostać ożywiona, powinna stać się Jedi.

- Z mieczem świetlnym. Myślę, że musiałaby zostać Jedi. Jeśli dałoby się ją wskrzesić z martwych, byłoby to ekscytujące.

Choć oficjalnie nie ma planów na przywrócenie Padmé do uniwersum Gwiezdnych Wojen, pomysł Portman wydaje się dość nieoczekiwanym zwrotem akcji, który mógłby zainteresować fanów. Szczególnie że teraz wszystko jest możliwe - klonowanie czy duchowe odrodzenia stały się kanoniczne w tej franczyzie. Zatem powrót bohaterki nie jest rzeczą kompletnie niemożliwą.

