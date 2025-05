Widzieliśmy ją w Deadpool and Wolverine. Jej powrót do MCU nadejdzie już wkrótce?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Powrót Dafne Keen do roli Laury/X-23 w filmie Deadpool & Wolverine był miłą niespodzianką dla fanów Marvela. Dziewczyna pojawia się u boku tytułowych bohaterów w finale, co zostawiło otwartą furtkę na jej potencjalny powrót. Choć nikt z tej trójki nie został oficjalnie ogłoszony jako część obsady Avengers: Doomsday, według plotek wszyscy mają szansę na cameo. Również Keen.

Jak twierdzi scooper MyTimeToShineHello, Dafne Keen powróci do MCU. Jeśli nie stanie się to w nadchodzącym Avengers: Doomsday, zapewne jej cameo zostanie odsunięte na Secret Wars. Aktorka już wcześniej wyrażała chęć na "choćby maleńkie cameo".

- Mówiłam to trylion razy, że mogłabym grać Laurę do końca mojego życia, i byłabym zadowolona. To najwspanialsza postać, jaką grałam.

Jakie plany na X-Menów w MCU?

Scooper ujawnił, że zapewne nikt więcej z X-Menów nie dołączy do obsady Avengers: Doomsday. Fabuła ma bowiem koncentrować się jedynie na oryginalnych członkach tej grupy. To też powinno przekładać się na inne produkcje Marvela. Choćby z tego powodu Sadie Sink najpewniej nie zagra Jean Gray w Spider-Man: Brand New Day.

Natomiast Kevin Feige chciałby znaleźć swoją Storm, a także Xaviera i Magneto. Podobno ma już w głowie potencjalnych kandydatów. Przypomnijmy, że krążyły plotki o potencjalnym udziale Cynthii Erivo i Bryana Cranstona w projektach Marvela.

Premiera filmu Avengers: Doomsday została zaplanowana na 1 maja 2026 roku. Rok później wyjdzie Avengers: Secret Wars.

