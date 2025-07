Szczegóły serialu God of War. Twórca mówi, od której gry zaczyna

SIE

Ronald D. Moore to kultowy twórca takich seriali jak Battlestar Galactica, Outlander oraz For All Mankind. W październiku 2024 roku przejął adaptację God of War od twórców, których dwuletnia praca nie spotkała się z aprobatą władz Amazon MGM Studios. Teraz na San Diego Comic-Con, w rozmowach z IGN i Colliderem, zdradził szczegóły swojej wizji.

God of War – szczegóły serialu

Moore ujawnił, że przy adaptacji bierze pod uwagę nowe części serii God of War, które skupiają się na nordyckiej mitologii. Potwierdził również, że chce wiernie oddać emocjonalny i mitologiczny ton podróży Kratosa ze swoim synem Atreusem. Ważne jest dla niego uchwycenie emocjonalnej głębi relacji ojca i syna, a także widowiskowej akcji, która stała się wizytówką gier. Wygląda więc na to, że w odróżnieniu od wielu twórców, zamierza oddać ducha oryginału, a nie tworzyć autorską historię z wykorzystaniem znanych bohaterów.

– Ton serialu stara się odtwarzać ton gry, która jest epicką i poruszającą podróżą dwóch mężczyzn, starających się uhonorować pamięć żony Kratosa i matki Atreusa. Ma więc emocjonalny element, ale jest w tym poczucie opowieści o tym, kim jest Kratos, i tajemnica jego przeszłości – tego, co reprezentuje i emocji, które obecnie odczuwa.

fot. SIE

Showrunner ujawnił, że przy God of War pracuje blisko z Corym Barlogiem, reżyserem gier, aby stworzyć adaptację tak wierną pierwowzorowi, jak to tylko możliwe. Moore przyznał, że nie jest graczem i fabułę God of War poznawał głównie poprzez filmowe przerywniki.

Najbardziej zaskakujące jest to, że Amazon MGM Studios jest tak zadowolone z jego podejścia, że już zobowiązało się zrealizować z Moore’em dwa sezony. Wygląda na to, że jego wizja się spodobała.

Co jeszcze ujawnił?

Prace nad scenariuszami trwają.

Pierwszy sezon ma liczyć 10 odcinków.

Rozpoczęcie prac na planie – najwcześniej w 2026 roku.

Data premiery nie jest jeszcze znana.