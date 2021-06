Pam & Tommy - Lily James to Pamela Anderson. Nowe zdjęcie znów szokuje

fot. materiały prasowe

Od początku prac na planie serialu Pam & Tommy wszyscy są zaskakiwani, jak Lily James przypomina Pamelę Anderson. Praca charakteryzatorów czyni cuda, bo coraz częściej ludzie w mediach społecznościowych zastanawiają się, czy osoba na zdjęcia to rzeczywiście gwiazda Mamma Mia! Here We Go Again, czy prawdziwa Pamela Anderson. Nowe zdjęcie nie jest tutaj wyjątkiem. Takich reakcji nie wywołuje Sebastian Stan w roli Tommy'ego Lee, który też przypomina prawdziwego piosenkarza. Zobaczcie i oceńcie sami.

Pam & Tommy - galeria

Pam & Tommy - zdjęcie z planu

W obsadzie są także Seth Rogen, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese i Mozhan Marnò. Za sterami stoją Rob Siegel i DV DeVincentis, którzy odpowiadają za scenariusz i są producentami wykonawczymi. Za kamerą stoi Craig Gillespie, znany z filmów Cruella i Jestem najlepsza. Ja, Tonya.

Pam & Tommy to nie jest serial biograficzny. Ma być to ośmioodcinkowy serial komediowy, który jest inspirowany wyciekiem sex taśmy Pameli Anderson i Tommy'ego Lee, która jest uważana za pierwszy wiralowej wideo w historii. Nie będzie to jednak istotny wątek, bo twórcy chcą się skupić na innych aspektach pary.

Prace na planie wciąż trwają, a data premiery nie została ustalona. Można jednak spekulować, że nastąpi to jesienią 2021 roku.

A tak normalnie wygląda Lily James.