Pam & Tommy - są recenzje krytyków. Lily James wypada genialnie jako Pamela Anderson

Pam & Tommy nie jest serialem biograficznym. Według zapowiedzi platformy Hulu jest to serial komediowy inspirowany wyciekiem sex taśmy Pameli Anderson i Tommy'ego Lee. Po wielu latach uważa się, że jest to pierwsze wiralowe wideo w historii. Jest to zaledwie punkt wyjścia do historii, bo twórcy chcą skupić się na innych aspektach słynnej pary.

Do sieci trafiły recenzje krytyków, którzy widzieli serial w całości. Na ten moment produkcja uzyskała 83% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. W nich możemy przeczytać, że serial zdecydowanie się udał. Wielu recenzentów zwraca uwagę, że jest to zasługa kapitalnych aktorów i doskonałej pracy charakteryzatorów. Twórcy podeszli z pietyzmem do odwzorowania realiów epoki, a także przedstawienia dwójki głównych bohaterów, co podpierane jest świetnymi kreacjami Lily Jamesi Sebastiana Stana. Charakteryzacja upodobniająca aktorkę do Pameli Anderson nie przysłania jednak wykonanej przez nią pracy, która również dzięki temu jak wygląda, stworzyła zdaniem krytyków znakomitą rolę.

James jako Pamela Anderson przechodzi pewną drogę, co zwraca uwagę na dobrze napisany scenariusz, który od początku do końca oferuje ciekawe odcinki. Sebastian Stan również jest chwalony, chociaż to nie on przyciąga całą uwagę i być może to było też intencją twórców, aby na pierwszym planie była Pamela. Serial ma mocno przypominać Jestem najlepsza. Ja, Tonya Gillespiego i podobnie jak film podchodzić do zagadnienia licznych absurdów z jednoczesnym poważnym podejściem do licznych zachowań daleko wykraczających poza przyjęte normy.

W bardziej krytycznych uwagach, recenzenci zwracają uwagę z kolei, że jest tutaj zbyt komediowo i dramat nie wybrzmiewa. Nie udaje się też ująć problemu od feministycznej strony, co było podjęte przez twórców, ale ostatecznie się nie udało w zadowalającym stopniu. Inny z krytyków zauważył, że gdy z ekranu znika Jamesa jako Pamela, robi się dużo mniej ciekawie i aktorzy z tła nie oferują tego samego poziomu, co aktorka.

Pamela Anderson i Tommy Lee nie są związani z serialem. W obsadzie znajdują się Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese i Mozhan Marnò. Za sterami stoją Rob Siegel i DV DeVincentis, którzy odpowiadają za scenariusz i są producentami wykonawczymi. Za kamerą stoi Craig Gillespie, znany z filmów Cruella i Jestem najlepsza. Ja, Tonya.

Premiera serialu już 2 lutego na platformie Hulu.