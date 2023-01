Pamiętnik księżniczki 3: Anne Hathaway o pracach nad sequelem. Musimy uzbroić się w cierpliwość

fot. materiały prasowe

Pamiętnik księżniczki to znana komedia śledząca losy Mii - zwyczajnej dziewczyny, która odkryła, że jest spadkobierczynią królewskiego tronu. W roli głównej wystąpiła Anne Hathaway, która wraz z pojawieniem się informacji o powstaniu kolejnej części chętnie dzieli się własnymi przemyśleniami o filmowej serii. Artystka jest zadowolona z faktu, jak widzowie przyjęli wiadomość o sequelu. Niemniej jednak uważa, że praca nad następną produkcją wymagać będzie dużej cierpliwości od fanów.

Hathaway o sequelu

Aktorka potwierdziła, że czuje podobną ekscytację zbliżającym się filmem, co sympatycy serii. Jednakże rozumie obawy związane z czasochłonnym procesem tworzenia komedii.

Czujemy dokładnie to samo. Wiem, że jest to bardzo frustrujące. To proces, który wymaga cierpliwości, bo rzeczywiście tak długo trwa tworzenie nowych rzeczy.

Hathaway oficjalnie nie podpisała się pod nowym filmem. Wyraziła jedynie zainteresowanie bycia częścią Pamiętnika księżniczki 3. Julie Andrews natomiast przyznała, że może nie powrócić, aby powtórzyć swoją rolę królowej Clarisse Renaldi. Powodem jest zbyt wielki odstęp czasowy od poprzedniej części.

Na ten moment wszelkie szczegóły dotyczące nowego projektu są nieznane.