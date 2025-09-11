2. sezon Pana i Pani Smith zalicza opóźnienie. Premiera stoi pod znakiem zapytania
Serial Pan i Pani Smith otrzymuje mocne opóźnienie. Dla fanów będzie to bardzo zła wiadomość, gdyż wszystko wskazywało na to, że produkcja miała się ukazać jeszcze w przyszłym roku.
Fani Pana i Pani Smith będą musieli jeszcze sporo poczekać na 2. sezon. Drugi sezon serialu Amazon Prime Video został opóźniony na czas nieokreślony. Mark Eydelshteyn i Sophie Thatcher mieli zagrać w nim główne role, przejmując je po Donaldzie Gloverze i Mai Erskine. Nie ogłoszono żadnych innych informacji o obsadzie. Pierwszy sezon mógł się pochwalić imponującą listą gościnnych występów, czego również oczekiwano po kontynuacji.
Sezon 1 zakończył się cliffhangerem, pozostawiając losy bohaterów granych przez Glovera i Erskine w zawieszeniu. Jednak żadne z nich nie miało pojawić się w 2. sezonie, choć Glover pozostał producentem wykonawczym i współtwórcą serialu.
Pan i Pani Smith - nagrody
Serial Pan i Pani Smith został dobrze przyjęty zarówno przez krytyków, jak i widzów po premierze w lutym 2024 roku. Serial otrzymał 16 nominacji do nagrody Emmy za pierwszy sezon, w tym za najlepszy serial dramatyczny, najlepszego aktora w dramacie (Glover) i najlepszą aktorkę w dramacie (Erskine). Ostatecznie zdobył dwie statuetki Emmy — za najlepszą koordynację kaskaderską w dramacie oraz dla najlepszej aktorki gościnnej w dramacie (Michaela Cole)
Źródło: variety.com
