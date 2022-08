Paprika - reżyserka Ptaków nocy stanie za kamerą serialu opartego na popularnej powieści

fot. Warner Bros

Cathy Yan została producentką wykonawczą oraz reżyserką serialu Paprika, opartego na bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Yasutaki Tsutsui. Projekt powstanie dla Amazon Studios.

Dla przypomnienia literacki oryginał został wydany w częściach w latach 1991-1993. Następnie historia została zaadaptowana na potrzeby mangi, a w 2006 roku powstał film animowany. Serial, który przygotowuje Yan będzie produkcją aktorską.

fot. Warner Bros

Paprika - o czym serial?

Literacki oryginał łączy w sobie futurystyczne science fiction oraz surrealistyczny obraz ludzkiej wyobraźni. Kiedy w Instytucie Badań Psychiatrycznych znikają prototypowe modele urządzenia monitorującego sen, okazuje się, że ktoś używa ich do doprowadzania ludzi do szaleństwa. Zagrożona zarówno osobiście, jak i zawodowo, genialna psychoterapeutka Atsuko Chiba musi wyruszyć w świat fantazji, by walczyć ze swoimi tajemniczymi przeciwnikami. W miarę zagłębiania się w wyobraźnię granica między snem a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera, a koszmary zaczynają przenikać do sfery codzienności.