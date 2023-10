Patrick Stewart mógł nie zagrać w Star Treku. Ian McKellen mu to odradzał

fot. Paramount+/Amazon

W stanach Zjednoczonych do sprzedaży trafia pamiętnik Patricka Stewarta pod tytułem Making It so. W nim też słynny aktor wspomina, że gdy dostał propozycję zagrania głównej roli w serialu Star Trek: Następne pokolenie, wówczas jego wieloletnie przyjaciel, Ian McKellen odradzał mu zagranie w tym projekcie. Czemu?

Star Trek - życiowa rola Stewarta

Okazuje się, że według McKellena w tamtych czasach Stewart nie powinien podpisywać kontraktu na rolę w takiej franczyzie, bo miał zbyt dużo ważnej pracy w teatrze.

- Kiedy mu powiedziałem, że zamierzam podpisać kontrakt, on prawie temu zapobiegł. "Nie!" - powiedział. "Nie, nie możesz tego zrobić. Masz zbyt dużo ważnej pracy w teatrze. Nie możesz tego porzucić i iść do telewizji! Nie możesz. Nie!". Jest zaledwie kilka osób, zwłaszcza w kwestii aktorstwa, których rady cenie sobie bardziej niż Iana. Wtedy jednak powiedziałem mu, że teatr wróci do mojego życia, gdy będę na to gotowy, a taka oferta w amerykańskim serialu może się już nie powtórzyć.

Aktor tłumaczy, że McKellen wówczas pokręcił głową ze smutkiem, ale pomimo tego życzył mu powodzenia na nowej drodze. Ostatecznie rola Jeana-Luca Picarda stała się najbardziej znaną w karierze wybitnego aktora. Star Trek: Następne pokolenie był emitowany przez 7 sezonów, doczekał się 178 odcinków oraz kontynuacji w postaci filmów oraz serialu Star Trek: Picard.

- Od tamtego czasu staliśmy się wielkimi przyjaciółmi i kolegami z X-Menów. Ian ostatecznie przyznał, że był w błędzie, a to ja miałem rację. Powiedział to więcej niż raz, ponieważ uwielbiam zmuszać go do tego, by to powtarzał!

Aktor w teatrze nadal grywał i odnosił w nim duże sukcesy.