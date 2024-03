Paul Dano widzi szansę w słabej kondycji kina superbohaterskiego. Aktor ma nadzieję na „tchnięcie nowego życia” w filmy

fot. Warner Bros. Discovery

Paul Dano miał okazję wystąpić w roli Człowieka-Zagadki w filmie Batman z 2022 roku. Aktor został doceniony za swoją rolę w filmie Matta Reevesa, który stał się kasowym hitem z 772 mln dolarów zarobionymi na całym świecie. Od tego czasu w kinach pojawiło się wiele innych filmów superbohaterskich od Marvela i DC, ale niewiele z nich osiągnęło finansowy sukces. Aktor podczas rozmowy z The Independent odniósł się do zmęczenia widzów filmami z tego gatunku.

Paul Dano ma nadzieję na powrót do jakościowych filmów superbohaterskich

Dano uważa, że twórcy kina superbohaterskiego muszą zauważyć, że obecny schemat już znudził się widzom i czas na zaserwowanie czegoś nowego:

To interesujący moment, w którym wszyscy muszą powiedzieć: „OK, co teraz?”. Miejmy nadzieję, że dzięki temu ktoś tchnie nowe życie w te filmy albo rozkwitnie nowy trend, który nie będzie superbohaterskimi produkcjami. Jestem pewien, że jeszcze nadejdzie kilka dobrych momentów, ale myślę, że właśnie jesteśmy w dobrym miejscu na zaprezentowanie nam czegoś nowego.

Aktor kontynuował:

To także większa sprawa. Gdy tylko słowo „treść” pojawiło się w naszej działalności – czyli tworzeniu filmów lub seriali – oznaczało ilość ponad jakość, co moim zdaniem było dużym błędem. I z pewnością nie potrzebuję tego jako widz ani jako artysta.

Paul Dano zdradził również, dlaczego zmęczenie filmami superbohaterskimi nie dotknęło Batmana:

Jest wystarczająco dużo filmów na podstawie komiksowych, w których po prostu wiesz, co dostaniesz. Czytając scenariusz Batmana wiedziałem, że to prawdziwy film. Każde zdanie… po prostu czujesz, że to wyszło spod ręki Matta Reevesa.

