Peacemaker będzie miał nowy motocykl. Zdjęcie z plan 2. sezonu

fot. materiały prasowe HBO Max

Plan 2. sezonu Peacemakera był nietypowy, ponieważ podczas kręcenia nowych odcinków ujawniono niewiele informacji. Materiały, które wyciekały do sieci, szybko były usuwane z mediów społecznościowych, co utrudniało ich oglądanie. Pojawiło się jednak nowe zdjęcie, które przedstawia motocykl tytułowego bohatera. Wygląda na to, że jego zakup został sfinansowany przez A.R.G.U.S. Towarzyszką Christophera Smitha (John Cena) jest Emilia Harcourt, grana przez Jennifer Holland.

Peacemaker - zdjęcie z planu 2. sezonu

Niewiele wiadomo o fabule drugiego sezonu, ale James Gunn zdradził, że większość wydarzeń będzie związana z nowym uniwersum DCU. Tylko sceny z członkami Ligi Sprawiedliwości z pierwszego sezonu nie zostaną uznane za kanoniczne. Obecność Peacemakera w uniwersum DCU zostanie w pełni zaadresowana w fabule serialu.

Twórcą i scenarzystą Peacemakera jest James Gunn, który tym razem zatrudnił większą grupę reżyserów, aby nakręcili poszczególne odcinki. W tym czasie Gunn pracował na planie kinowego widowiska Superman, które trafi na ekrany w 2025 roku.