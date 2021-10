Peacemaker - HBO Max promuje serial DC. Pokazano nowy klip

foto. materiały prasowe

Peacemaker to serial HBO Max, który jest spin-offem filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Jego bohaterem jest tytułowy członek oddziału grany przez Johna Cenę. Na wcześniejszych fotkach widzieliśmy także powrót kilku członków oddziału Amandy Waller z filmu, ale też zupełnie nowych bohaterów z Vigilante na czele.

Twórcą serialu jest James Gunn, który napisał scenariusz oraz nakręci kilka odcinków. We wcześniejszych wywiadach wspominał, że jako dziecko uwielbiał film telewizyjny o Kapitanie Ameryce i chciał zrobić coś podobnego w nieco bardziej pokręconej wersji. Zapewnia, że będzie to jeden z bardziej niesamowitych seriali, jaki kiedykolwiek widziała publiczność. Jest też gotowy zrobić 2. sezon, jeśli tylko studio na to zezwoli. A teraz mamy pierwszy wgląd w serial na nowym wideo opublikowanym przez HBO Max.

W obsadzie oprócz Johna Ceny znajdują się Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson oraz Chris Conrad.

Peacemaker plakat

Peacemaker - serial zadebiutuje na platformie HBO Max 16 stycznia 2022 roku.