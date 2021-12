Peacemaker - pełny zwiastun serialu. Świat potrzebuje tego suk***yna

fot. materiały prasowe

Peacemaker rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Tytułowy antybohater dostaje szansę od rządu do czynienia dobra. Razem z tajną ekipą zostaje wysłany przez A.R.G.U.S> na misję uporania się z grupą zwaną Butterflies. Na miejscu okazuje się, że oczekują od niego czynów, których nawet on nie jest w stanie zrobić.

Peacemaker - zwiastun

Peacemaker - obsada

W obsadzie występują John Cena w tytułowej roli oraz Danielle Brooks jako Leota Adebayo, Robert Patrick jako Auggie Smith, Jennifer Holland jako Emilia Harcourt, Steve Agee jako John Economos, Freddie Stroma jako Vigilante, Christopher Heyerdahl jako kapitan Locke, Chukwudi Iwuji jako Clemson Murn, Lochlyn Munro jako Larry Fitzgibbon, Annie Chang jako Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow jako Keeya i Rizwan Manji jako Jamil.

Peacemaker - premiera światowa 13 stycznia 2022 roku na HBO Max. Nie wiadomo, kiedy serial trafi do Polski.