Peaky Blinders - Jason Statham mógł zagrać główną rolę. Twórca komentuje

Steven Knight, twórca i scenarzysta Peaky Blinders w rozmowie z Esquire UK zdradził, że pod uwagę do roli Tommy'ego Shelby'ego brał Jasona Stathama. Okazuje się, że Statham i Cillian Murphy to byli dwaj finaliści rywalizujące o tę posadę, a sam twórca bardziej widział w roli Tommy'ego gwiazdora kina akcji.

Okazuje się, że przeważył SMS od Cilliana Murphy'ego, który zwrócił uwagę Knighta na kluczową rzecz aktorskiej przemiany. Tak wspomina sytuację Steven Knight:

- Spotkałem się z nimi w Los Angeles, aby porozmawiać o roli i skłaniałem się bardziej w stronę Jasona. Jednym z powodów była jego fizyczność, bo Jason to Jason. Cillian, gdy go poznajesz, nie jest Tommym, ale byłem na tyle głupi, by tego wówczas nie rozumieć. Potem wysłał mi SMSa: pamiętaj, jestem aktorem. O to właśnie w tym chodzi, ponieważ on może się przemienić. Jeśli poznalibyście go na ulicy, to kompletnie inny człowiek.

Serial niewątpliwie byłby szansą dla Jasona Stathama, by pokazać, że umie grać, a w kinie miał jedynie sporadyczne szansę wyciągnąć coś więcej z roli. Przeważnie są one stworzone na miarę pod niego, by sprostać oczekiwaniom fanów. Ostatecznie Cillian Murphy zdobył globalne uznanie za rolę Tommy'ego,a serial nadal jest produkowany.

Na razie nie wiadomo, kiedy 6. sezon zostanie zrealizowany z powodu opóźnień związanych z koronawirusem.