Penguin Bloom: zekranizowana powieść niedługo w księgarniach

Jest to emocjonalna historia. Po niemal śmiertelnym upadku z wysokości Sam Bloom została sparaliżowana i nikt – ani jej mąż Cameron, ani trzej synowie – nie był w stanie nawiązać z nią emocjonalnego kontaktu w najmroczniejszych chwilach walki o przeżycie. Wszystko się zmieniło, kiedy w życiu rodziny niespodziewanie pojawił się nowy członek, który dosłownie spadł z nieba. Było nim porzucone ciężko ranne pisklę sroki, które wypadło z gniazda. Nazwali je Penguin Bloom.

Dzisiaj do polskich kin trafiła ekranizacja powieści zatytułowana Penguin Bloom: Niesamowita historia Sam Bloom z Naomi Watts w roli głównej.

Polskim wydawcą Penguin Bloom jest Media Rodzina.

„Penguin Bloom. Ptak, który ocalił rodzinę” to niesamowita książka o ludziach, którzy uratowali ptaka… a on odwdzięczył się im w ten sam sposób.

Nawet najbardziej bezradna istota, której pomagasz, może kiedyś ocalić ciebie. Po niemal śmiertelnym upadku z wysokości Sam Bloom została sparaliżowana. Cudem uniknęła śmierci, lecz trudno być wdzięcznym losowi za cud, gdy życie legło w gruzach… Wszystko się zmieniło, kiedy w jej życiu pojawiło się ranne pisklę sroki. Ptak otrzymał imię Penguin Bloom.

Penguin Bloom to inspirująca i optymistyczna historia o tym, że każdy z nas ma w sobie ukryte pokłady siły i nadziei, a przyjaźń i pomoc potrafią nadejść z najbardziej nieoczekiwanej strony.