Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - są pierwsze opinie. Krytycy zachwalają serial Disney+

Studio Myszki Miki trzyma asa w rękawie, a jest nim Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Wygląda na to, że po wielu latach fani twórczości Riordana otrzymają adaptację, na którą zasługiwali od początku. Krytycy zachwalają pierwsze odcinki, co jasno sugeruje, że Disney+ może osiągnąć sukces.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - recenzje

Serial osiągnął znakomity wynik na Rotten Tomatoes. Według 23 recenzentów, Percy Jackson zasłużył na 96% pozytywnych opinii. Średnia ocen to 7,8/10.

Krytycy jednogłośnie stwierdzają, że Percy Jackson ma potencjał, aby stać się jedną z największych franczyz młodzieżowych. Szczególnie pochwalili wierność twórców w stosunku do materiału źródłowego. Adaptacja odzwierciedla najważniejsze wątki z książki, tym samym zachowując balans między nostalgią a świeżymi elementami.

- Percy Jackson to adaptacja, o jakiej fani marzyli od dekad. Urzekająca. Pochłaniająca. Nowatorski świat, do którego chcieli uciec, został zrealizowany w oszałamiający sposób. To klejnot w koronie Disney+.

Nie zabrakło pochwał dla obsady serialu. Występ Walkera Scobella z jego ekranową mamą, Virginią Kull, poruszył krytyków. Aryan Simhadri radzi sobie równie dobrze na ekranie. Obawy względem odtwórczyni Annabeth zostały zażegnane - w oczach recenzentów, Leah Jeffries jest autentyczna. Odgrywa dziewczynkę, która musiała zbyt szybko dorosnąć, w szczery i wyrazisty sposób.

- To najlepszy serial telewizyjny, jaki Disney+ kiedykolwiek stworzyło.

W recenzjach podkreślana jest magia, która momentalnie oczarowuje widza. Recenzenci chwalą także realizację, do której wyraźnie włożono wiele pasji i serca. Produkcję nazywają "angażującą podróżą przez dorastanie i mity". Nie zabrakło ciepłych słów dotyczących świetnego scenariusza, szybkiego tempa (jak w książkach) i wizualnego stylu. Co ciekawe, w jednej recenzji negatywnej autorowi nie spodobało się właśnie tempo. Miał też uwagi do sposobu budowy świata na ekranie. Nawet w pozytywnych recenzjach dziennikarze dostrzegają, że serial ma drobne problemy typowe na początkowym etapie tworzenia, gdy twórcy jeszcze szukają najlepszej drogi, rozwijają projekt i popełniają drobne błędy. Jednak nawet te zgrzyty nie zmieniają faktu, że to dobry start! Serial powinien porwać widzów na całym świecie. Nie każda scena dramatyczna czy humorystyczna trafia w punkt, ale zdaniem autorów recenzji urok i wspomniana magia tej produkcji to nadrabiają.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - premiera już 20 grudnia, tylko na Disney+.