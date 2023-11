Peter Dinklage w Toruniu. Aktor przyjedzie do Polski

fot. materiały prasowe

Reklama

Aktor Peter Dinklage już niebawem pojawi się w Toruniu na trwającym festiwalu filmowym EnergaCAMERIMAGE. Ogłoszono, że przyjeżdża na festiwal z filmem She Came to Me (w obsadzie Joanna Kulig), który pokazany zostanie jako film zamknięcie. Dinklage odbierze też Nagrodę Dyrektora Festiwalu.

Peter Dinklage - filmy

Przypomnijmy, że już 17 listopada na ekranach kin zadebiutuje film Ballada ptaków i węży, w którym Peter Dinklage występuje.

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży - fabuła

Każda saga ma swój początek, a każdy bunt potrzebuje pierwszej iskry. Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione – każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki… Czy warto przestrzegać zasad, gdy liczy się tylko przetrwanie za wszelką cenę? [opis dystrybutora]