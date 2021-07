Phoenix Point: Behemoth Edition trafi na konsole jeszcze w tym roku. Jest pierwszy zwiastun

fot. Snapshot Games

Phoenix Point to taktyczna strategia turowa, która pod koniec 2019 roku zadebiutowała na pecetach. Już wkrótce z produkcją tą będą mogli zapoznać się także gracze konsolowi za sprawą wydania z podtytułem Behemoth Edition, które już 1 października ma trafić na PlayStation 4 oraz Xboksa One. Na późniejszy termin planowana jest darmowa aktualizacja wykorzystująca moc sprzętów nowej generacji.

W skład Phoenix Point: Behemoth Edition wejdzie nie tylko podstawowa wersja gry (dostosowana do kontrolerów), ale też cztery dodatki: Blood and Titanium, Legacy of the Ancients, Festering Skies oraz niedostępne jak na razie Corrupted Horizons. To ostatnie DLC pierwszego października trafi również do graczy na PC.

Poniżej możecie zobaczyć dwa króciutkie zwiastuny. Pierwszy z nich promuje Behemoth Edition, natomiast drugi skupia się na rozszerzeniu Corrupted Horizons.