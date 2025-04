Powstanie 4. część serii Piątek. Ice Cube ponownie w ekipie

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono film pod tytułem Last Friday, czyli czwartą część popularnej serii Ice Cube’a z lat 90. Sam tytuł sugeruje, że może to być jednorazowy powrót i zarazem finałowa część. Ice Cube oficjalnie podpisał kontrakt z Warner Bros. i New Line Cinema na to, by napisać scenariusz i powrócić w roli Craiga Jonesa.

Nowa część serii Piątek – co wiemy o sequelu?

Informację ogłosił szef New Line w rozmowie z The Hollywood Reporter, potwierdzając, że zakończyli wszelkie formalności. Szczegóły fabuły nie są znane. Ice Cube mówił o potencjalnej kontynuacji w wywiadzie z czerwca 2024 roku, gdy ujawnił, że jest zainteresowanie ze strony nowych władz Warner Bros.

Seria Piątek – historia

Wszystko zaczęło się w 1995 roku od filmu Piątek, który zdobył dużą popularność i osiągnął sukces komercyjny. Następnie powstały kontynuacje: Następny piątek (2000) oraz Kolejny Piątek (2002). Najnowsza odsłona wpisuje się w trend powrotów po wielu latach od poprzednich części.

Potencjalna data premiery nie została ujawniona. Nie wiadomo również, czy Ice Cube zaczął już prace nad scenariuszem zanim podpisał kontrakt ze studiem.