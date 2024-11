Hitman 3 bez Conora McGregora. IO Interactive usuwa słynnego sportowca z gry

IO Interactive

Conor McGregor pojawił się w Hitman III jako The Disruptor, jeden z tzw. Nieuchwytnych celów – limitowanych czasowo postaci, które gracze mogli zlikwidować jako Agent 47. W grze dostępny był pakiet DLC, który zawierał elementy kosmetyczne związane z McGregorem, takie jak charakterystyczne futro zawodnika. Pakiet ten nie będzie już dostępny w sprzedaży, choć na razie nie wiadomo, czy osoby, które już go zakupiły, zachowają do niego dostęp.

Zawartość z McGregorem miała być dostępna w grze do 8 grudnia 2024 roku. Zdecydowano się jednak usunąć ją wcześniej po tym, jak sąd uznał McGregora za winnego gwałtu na kobiecie, a dodatkowo zasądzono od niego odszkodowanie w wysokości ponad 200 tysięcy funtów. Zawodnik zapowiedział apelację od wyroku.

W świetle niedawnego wyroku sądu dotyczącego Conora McGregora, IO Interactive podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z zawodnikiem, ze skutkiem natychmiastowym. Traktujemy tę sprawę niezwykle poważnie i nie możemy ignorować jej konsekwencji. W związku z tym rozpoczniemy proces usuwania wszelkich treści związanych z panem McGregorem z naszych sklepów już od dziś - czytamy w oświadczeniu studia.

