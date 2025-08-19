Pierce Brosnan o Bondzie Villeneuve'a. Czy aktor wróciłby jako starszy 007?
Pierce Brosnan opowiedział o swoich oczekiwaniach odnośnie castingu nowego Jamesa Bonda. Aktor, który wcielał się w jedną z poprzednich wersji brytyjskiego agenta stwierdził, że gdyby go poproszono, pojawiłby się w filmie jako Bond senior.
Pierce Brosnan ma 72 lata, ale stwierdził, że wróciłby z emerytury agenta specjalnego w mgnieniu oka, gdyby reżyser nowego Jamesa Bonda, Denis Villeneuve, tego chciał. W rozmowie z Radio Times aktor zażartował, że mógłby powrócić do franczyzy 007 jako senior, gdyby został wezwany do udziału w nadchodzącym filmie.
Brosnan wcielał się w Bonda przez siedem lat – od 1995 do 2002 roku – w filmach GoldenEye, Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało oraz Śmierć nadejdzie jutro, zanim odwiesił smoking i odłożył złoty pistolet do sejfu. Jego debiut w roli agenta 007 w GoldenEye został przyjęty z ogromnym entuzjazmem i przywrócił serii świeżość po kilkuletniej przerwie. Brosnan nadał Bondowi nowoczesny rys – był zarówno eleganckim dżentelmenem, jak i dynamicznym bohaterem akcji, potrafiącym łączyć urok i ironiczny humor z bezwzględną skutecznością w walce.
