Reklama
placeholder

Pierce Brosnan o Bondzie Villeneuve'a. Czy aktor wróciłby jako starszy 007?

Pierce Brosnan opowiedział o swoich oczekiwaniach odnośnie castingu nowego Jamesa Bonda. Aktor, który wcielał się w jedną z poprzednich wersji brytyjskiego agenta stwierdził, że gdyby go poproszono, pojawiłby się w filmie jako Bond senior.
Reklama
placeholder

Pierce Brosnan opowiedział o swoich oczekiwaniach odnośnie castingu nowego Jamesa Bonda. Aktor, który wcielał się w jedną z poprzednich wersji brytyjskiego agenta stwierdził, że gdyby go poproszono, pojawiłby się w filmie jako Bond senior.
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Pierce Brosnan 
james bond denis villeneuve 007
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Pierce Brosnan 
james bond denis villeneuve 007
Brosnan fot. Netflix
Reklama

Pierce Brosnan ma 72 lata, ale stwierdził, że wróciłby z emerytury agenta specjalnego w mgnieniu oka, gdyby reżyser nowego Jamesa Bonda, Denis Villeneuve, tego chciał. W rozmowie z Radio Times aktor zażartował, że mógłby powrócić do franczyzy 007 jako senior, gdyby został wezwany do udziału w nadchodzącym filmie.

Moja żona Keely i ja wsłuchujemy się w rytm oczekiwań dotyczących tego, kto zostanie nowym Jamesem Bondem. Jest wielu świetnych kandydatów i jestem pewien, że zrobią z tego widowisko pełne radości. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał oglądać poszarpanego, 72-letniego Bonda, ale gdyby Villeneuve miał coś w zanadrzu, spojrzałbym na to w mgnieniu oka. Dlaczego nie? To świetna rozrywka. Mogłoby być przy tym sporo śmiechu. Łysiny z lateksu, protezy… Kto wie?

Brosnan wcielał się w Bonda przez siedem lat – od 1995 do 2002 roku – w filmach GoldenEye, Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało oraz Śmierć nadejdzie jutro, zanim odwiesił smoking i odłożył złoty pistolet do sejfu. Jego debiut w roli agenta 007 w GoldenEye został przyjęty z ogromnym entuzjazmem i przywrócił serii świeżość po kilkuletniej przerwie. Brosnan nadał Bondowi nowoczesny rys – był zarówno eleganckim dżentelmenem, jak i dynamicznym bohaterem akcji, potrafiącym łączyć urok i ironiczny humor z bezwzględną skutecznością w walce.

Ranking aktorów grających agenta 007

7. George Lazenby

Filmy: W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

arrow-left
7. George Lazenby
fot. Eon Productions
arrow-right

Źródło: deadline.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
James Bond Komedia
Powiązane osoby

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan image

Najnowsze

1 Rocznica
-

Zwiastun pierwszego anglojęzycznego filmu Jana Komasy. Kolejny Polak podbije Hollywood?

2 Ballada o drobnym karciarzu
-

Ballada o drobnym karciarzu - zwiastun. Twórca Konklawe znów stworzył świetne kino?

3 36. Czarna wdowa
-

Złoczyńca z Czarnej wdowy mógł być o wiele mroczniejszy. Aktor chciał odejść z powodu zmian

4 57. Materialiści – 80%
-

Materialiści dostępni online. Premiera w abonamencie już niedługo - gdzie obejrzeć?

5 Elio
-

Elio już online. Gdzie obejrzeć niedocenioną bajkę Pixara?

6 28 lat później
-

28 lat później już w VOD. Gdzie obejrzeć kontynuację kultowego horroru?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

9

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

10

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV