Pierce Brosnan o Bondzie Villeneuve'a. Czy aktor wróciłby jako starszy 007?

Pierce Brosnan ma 72 lata, ale stwierdził, że wróciłby z emerytury agenta specjalnego w mgnieniu oka, gdyby reżyser nowego Jamesa Bonda, Denis Villeneuve, tego chciał. W rozmowie z Radio Times aktor zażartował, że mógłby powrócić do franczyzy 007 jako senior, gdyby został wezwany do udziału w nadchodzącym filmie.

Moja żona Keely i ja wsłuchujemy się w rytm oczekiwań dotyczących tego, kto zostanie nowym Jamesem Bondem. Jest wielu świetnych kandydatów i jestem pewien, że zrobią z tego widowisko pełne radości. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał oglądać poszarpanego, 72-letniego Bonda, ale gdyby Villeneuve miał coś w zanadrzu, spojrzałbym na to w mgnieniu oka. Dlaczego nie? To świetna rozrywka. Mogłoby być przy tym sporo śmiechu. Łysiny z lateksu, protezy… Kto wie?

Brosnan wcielał się w Bonda przez siedem lat – od 1995 do 2002 roku – w filmach GoldenEye, Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało oraz Śmierć nadejdzie jutro, zanim odwiesił smoking i odłożył złoty pistolet do sejfu. Jego debiut w roli agenta 007 w GoldenEye został przyjęty z ogromnym entuzjazmem i przywrócił serii świeżość po kilkuletniej przerwie. Brosnan nadał Bondowi nowoczesny rys – był zarówno eleganckim dżentelmenem, jak i dynamicznym bohaterem akcji, potrafiącym łączyć urok i ironiczny humor z bezwzględną skutecznością w walce.

